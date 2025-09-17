Mosca minaccia l'Italia e Salvini stringe la mano all'ambasciatore russo | Giusto avere buone relazioni
Il vicepremier Matteo Salvini, presente al ricevimento organizzato dall'Ambasciata cinese, ha stretto la mano all'ambasciatore russo Paramonov, che proprio poche ore prima aveva rivolto al governo italiano parole minacciose. "Non sia mai che anche l'attuale sostegno, diretto o indiretto, da parte dell'Italia a operazioni militari contro la Russia, si trasformi in una replica della triste esperienza storica", aveva detto il diplomatico russo. Salvini si difende: "Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
