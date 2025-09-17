Morto Scarpini Una vita per il suo Marina
È scomparso all’età di 90 anni Nevio Scarpini. Una vita di amore e passione per la sua comunità e per il calcio locale, come spiega l’ U.S. Montemarcianese attraverso una nota. "La nostra società e l’intera comunità calcistica locale si stringono in un profondo abbraccio di cordoglio e commozione per la scomparsa di Nevio Scarpini, figura storica e insostituibile del Marina Calcio – fa sapere la nuova società nata in estate dalla fusione tra il Montemarciano ed appunto il Marina -. La sua passione, il suo impegno costante e la sua disponibilità sono stati un punto di riferimento per intere generazioni di atleti, dirigenti e appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: morto - scarpini
VALDITARA ADDOLORATO PER IL 15ENNE MORTO, AVVIATE ISPEZIONI A SCUOLA Nelle prossime ore il ministro chiamerà la famiglia del giovane https://www.calabriainchieste.it/2025/09/14/valditara-dolore-per-il-quindicenne-morto-subito-ispezioni/ CA - facebook.com Vai su Facebook
Morto Scarpini. Una vita per il suo Marina; Celeste Pin morto a 64 anni, l'ex bandiera della Fiorentina trovato senza vita in casa: l'allarme dato da un parente. Giocò con Baggio e...; Dante Calore muore a 52 anni, addio al maestro delle percussioni: «Fino all'ultimo ha suonato anche in ospedale».
Morto Scarpini. Una vita per il suo Marina - Scarpini ha seguito le sorti del Marina sin dalla fondazione del club, nei panni di dirigente, diventandone un punto di riferimento grazie al suo spirito collaborativo. Come scrive ilrestodelcarlino.it