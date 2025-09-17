Morto Scarpini Una vita per il suo Marina

È scomparso all’età di 90 anni Nevio Scarpini. Una vita di amore e passione per la sua comunità e per il calcio locale, come spiega l’ U.S. Montemarcianese attraverso una nota. "La nostra società e l’intera comunità calcistica locale si stringono in un profondo abbraccio di cordoglio e commozione per la scomparsa di Nevio Scarpini, figura storica e insostituibile del Marina Calcio – fa sapere la nuova società nata in estate dalla fusione tra il Montemarciano ed appunto il Marina -. La sua passione, il suo impegno costante e la sua disponibilità sono stati un punto di riferimento per intere generazioni di atleti, dirigenti e appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

