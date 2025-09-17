Scandicci (Firenze), 17 settembre 2025 – A Lastra a Signa, gli amici e la famiglia piangono Tommaso Bazzani, il motociclista 34enne che ha perso la vita nell’incidente di lunedì pomeriggio in via Pisana. Grande il cordoglio anche dei colleghi di lavoro. Il ragazzo lavorava all’ Antico Vinaio che si trova all’interno del centro commerciale I Gigli. La proprietà ha deciso di chiudere il punto vendita fino a domani. "In seguito all’improvvisa scomparsa di uno dei nostri ragazzi – si legge nel profilo social della schiacciateria – il negozio del centro commerciale I Gigli, rimarrà chiuso fino a giovedì 18 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto nell’incidente a 34 anni, sotto la lente le radici sull’asfalto