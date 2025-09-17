Morto in silenzio Duilio Poggiolini Il vecchio re Mida della sanità distrutto da Tangentopoli

Il dirigente travolto dall’inchiesta milanese è venuto a mancare cinque anni fa, ma la notizia non era trapelata. Assolto per lo scandalo sul sangue infetto, quando era ormai malato, non seppe nulla dell’esito del processo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Poggiolini, il re Mida della sanità in una casa di riposo abusiva.

