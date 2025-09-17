Reggio Emilia, 17 settembre 2025 – La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre poliziotti che hanno agito lunedì all’alba per fermare Claudio Citro, originario di Salerno e con diversi precedenti penali: il 41enne, che a Massenzatico era apparso fuori controllo facendo alcune azioni di disturbo, è stato colpito con il taser all’interno del forno Castagnoli ed è morto poco dopo, prima dell’arrivo all’ospedale Santa Maria. Per i tre agenti della questura le ipotesi di reato formulate provvisoriamente sono quelle di eccesso colposo nell’utilizzo della pistola a impulsi elettrici con conseguente decesso, cioè omicidio colposo (articoli 55 e 589 del codice penale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo l’uso del taser: oggi ci sarà l’autopsia. Tre poliziotti indagati per omicidio colposo