Morto dopo il taser tre indagati in vista dell' autopsia

La Procura di Reggio Emilia ha indagato tre persone: si tratta di iscrizioni come atto di garanzia, per consentire di partecipare agli accertamenti necessari per chiarire cause della morte di Claudio Citro, il 42enne deceduto all'alba del 15 settembre all'ospedale del comune emiliano, dopo un controllo della polizia a Massenzatico, dove era andato in escandescenza ed era stato utilizzato il taser . Due poliziotti sono difesi dall'avvocato Giovanni Tarquini, il fascicolo è per omicidio colposo. E' fissato per domani, 18 settembre, in tarda mattinata il conferimento al medico legale dell'incarico per l' autopsia . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Tragedia a Messina, anziano investito sul Viale Boccetta. E' morto dopo 4 giorni di agonia.

Il caso del 41enne morto dopo l'intervento della polizia col taser a Massenzatico, Reggio Emilia. "Era agitato, c'era tanta confusione", dice chi ha assistito alla scena.

