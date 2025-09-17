Morto a causa del virus Dramma in Italia era ricoverato da giorni
È morto a Carpi, in provincia di Modena, un uomo di 80 anni risultato positivo al virus West Nile. Si tratta del primo decesso collegato alla malattia in provincia nel 2025 e del secondo in Emilia-Romagna. L’uomo aveva sviluppato la forma neuroinvasiva del virus, la più grave tra le manifestazioni cliniche. Il caso è stato confermato dall’ Azienda Usl di Modena, attraverso il servizio di Igiene pubblica, che sta monitorando costantemente l’andamento dei contagi da West Nile virus sul territorio. Il decesso riaccende l’attenzione sulla diffusione del virus, trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex, che prolifera in ambienti umidi durante i mesi estivi e in condizioni meteorologiche favorevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tragedia in Nepal, morto turista 57enne palermitano che ha contratto la febbre suina - Dramma a Katmandu (Nepal), è morto Alessandro Marrone 57enne turista palermitano a causa di alcune complicanze a cause dal virus H1N1, che ha provocato la malattia respiratoria conosciuta come febbre ... Secondo itacanotizie.it
Imprenditore di 61 anni morto a causa di un virus misterioso: «Prima il dolore a un piede, poi la perdita di memoria» - Come riporta Padova Today, per avere la certezza sulle cause bisognerà aspettare ancora qualche mese, ovvero i tempi tecnici per effettuare le ... Si legge su ilmattino.it