morto a causa del virus dramma in italia era ricoverato da giorni

È morto a Carpi, in provincia di Modena, un uomo di 80 anni risultato positivo al virus West Nile. Si tratta del primo decesso collegato alla malattia in provincia nel 2025 e del secondo in Emilia-Romagna. L’uomo aveva sviluppato la forma neuroinvasiva del virus, la più grave tra le manifestazioni cliniche. Il caso è stato confermato dall’ Azienda Usl di Modena, attraverso il servizio di Igiene pubblica, che sta monitorando costantemente l’andamento dei contagi da West Nile virus sul territorio. Il decesso riaccende l’attenzione sulla diffusione del virus, trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex, che prolifera in ambienti umidi durante i mesi estivi e in condizioni meteorologiche favorevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

