Morti per il caldo estivo Italia al primo posto | Milano batte tutti con oltre 1.100 decessi Roma è la capitale europea più colpita – Lo studio
Roma è la capitale europea con più morti dovute al caldo. Lo rivela una ricerca dell’ Imperial Colleg e di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha analizzato gli effetti del cambiamento climatico in 854 città europee. Il risultato dello studio, che prende in esame dati raccolti da giugno ad agosto, vede l’Italia tristemente ben posizionata: con 835 decessi dovuti al caldo, Roma è la capitale europea più colpita. Assai distanti città popolose come Londra (315 morti) e Parigi (409 decessi), che anche messe insieme non raggiungono la città capitolina. Milano è in vetta alla classifica generale con la cifra record di 1. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: morti - caldo
Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso
Clima impazzito in Francia, dopo il caldo torrido un’ondata di maltempo causa due morti e decine di feriti
Clima impazzito, dopo il caldo un’ondata di maltempo causa morti e feriti
L'isolamento di Netanyahu, le 4500 morti per caldo in Italia e l'allarme di Draghi sull'Europa. Tutti i temi a Effetto giorno. https://tinyurl.com/3pp78557 #Radio24 #Politica #Clima #Economia #News - X Vai su X
Manca poco al summit di Belém, ma l'Ue è divisa sulle riduzioni della CO2. Eppure il riscaldamento globale ha causato due terzi dei morti per caldo quest'estate - facebook.com Vai su Facebook
Morti per il caldo estivo, Italia al primo posto: Milano batte tutti con oltre 1.100 decessi, Roma è la capitale europea più colpita - Lo studio; Morti per il caldo in Europa, Italia al primo posto: oltre 4500 le vittime; Il caldo estivo ha causato 16.500 morti nelle città europee.
Morti per il caldo estivo, Italia al primo posto: Milano batte tutti con oltre 1.100 decessi, Roma è la capitale europea più colpita – Lo studio - Oltre due terzi sarebbero imputabili al cambiamento climatico L'articolo Morti per il caldo estivo, Ital ... Segnala msn.com
Caldo estremo, Italia al primo posto per numero di morti. In Europa. I dati su 854 città Ue - L'Italia è il primo Paese in Europa per le morti da caldo estivo, incrementate esponenzialmente negli anni a causa del cambiamento climatico. Riporta msn.com