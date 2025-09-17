Morti per il caldo estivo Italia al primo posto | Milano batte tutti con oltre 1.100 decessi Roma è la capitale europea più colpita – Lo studio

Roma è la capitale europea con più morti dovute al caldo. Lo rivela una ricerca dell’ Imperial Colleg e di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha analizzato gli effetti del cambiamento climatico in 854 città europee. Il risultato dello studio, che prende in esame dati raccolti da giugno ad agosto, vede l’Italia tristemente ben posizionata: con 835 decessi dovuti al caldo, Roma è la capitale europea più colpita. Assai distanti città popolose come Londra (315 morti) e Parigi (409 decessi), che anche messe insieme non raggiungono la città capitolina. Milano è in vetta alla classifica generale con la cifra record di 1. 🔗 Leggi su Open.online