Morte Navalny la vedova | Test effettuati in Occidente dimostrano che è stato avvelenato
Yulia Navalnaya sostiene che il marito Alexei Navalny sia stato avvelenato durante la detenzione. La vedova ha dichiarato che laboratori occidentali hanno confermato la presenza di sostanze tossiche nei campioni analizzati: «Non resterò in silenzio. Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell’omicidio di mio marito, Alexei Navalny. Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite. Esigo che i laboratori che hanno condotto la ricerca pubblichino i loro risultati. Smettetela di flirtare con Putin per motivi di potere. Non riuscirete a placarlo. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Giorgia Meloni parla di libertà a giorni alterni: davanti a Navalny ha fatto dichiarazioni formali e istituzionali , più orientata a sottolineare la gravità del fatto e l’esigenza di trasparenza, senza però entrare nel merito politico ; Reazione molto più schierata, enf - facebook.com Vai su Facebook
Yevgeny Prigozhin è morto il 23 agosto 2023 Alexei Navalny è morto in carcere il 16 febbraio 2024. Così, giusto per ricordarcelo. - X Vai su X
