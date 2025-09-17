Morte Navalny la vedova | Test effettuati in Occidente dimostrano che è stato avvelenato

Yulia Navalnaya sostiene che il marito Alexei Navalny sia stato avvelenato durante la detenzione. La vedova ha dichiarato che laboratori occidentali hanno confermato la presenza di sostanze tossiche nei campioni analizzati: «Non resterò in silenzio. Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell’omicidio di mio marito, Alexei Navalny. Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite. Esigo che i laboratori che hanno condotto la ricerca pubblichino i loro risultati. Smettetela di flirtare con Putin per motivi di potere. Non riuscirete a placarlo. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà». 🔗 Leggi su Lettera43.it

