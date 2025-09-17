Morte Navalny la vedova | Test effettuati in Occidente dimostrano che è stato avvelenato

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yulia Navalnaya sostiene che il marito Alexei Navalny sia stato avvelenato durante la detenzione. La vedova ha dichiarato che laboratori occidentali hanno confermato la presenza di sostanze tossiche nei campioni analizzati: «Non resterò in silenzio. Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell’omicidio di mio marito, Alexei Navalny. Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite. Esigo che i laboratori che hanno condotto la ricerca pubblichino i loro risultati. Smettetela di flirtare con Putin per motivi di potere. Non riuscirete a placarlo. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà». 🔗 Leggi su Lettera43.it

morte navalny la vedova test effettuati in occidente dimostrano che 232 stato avvelenato

© Lettera43.it - Morte Navalny, la vedova: «Test effettuati in Occidente dimostrano che è stato avvelenato»

In questa notizia si parla di: morte - navalny

"Abbiamo preso dei campioni biologici". La rivelazione della moglie di Navalny sulla morte dell'attivista

Morte Alexei Navalny, la vedova rivela: “Mio marito è stato avvelenato, ora abbiamo le prove”

La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento; Alexei Navalny morto avvelenato: la rivelazione della vedova Julia; Navalny, la vedova: “Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano”.

morte navalny vedova testLa vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento - «Alexei è stato ucciso, per la precisione avvelenato», dice Navalnaya, senza però mostrare alcuna prova a sostegno delle sue conclusioni. Riporta ilpost.it

morte navalny vedova testNavalny, la vedova: “Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano” - Lo rivela la vedova, Julia Navalnaya, che con un post su 'X' spiega che ''siamo riusciti a trasferire all ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morte Navalny Vedova Test