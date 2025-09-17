morte di karine il pizzaiolo va a processo

Abbandonò il corpo di Karine Cogliati in un bosco, alla sbarra Giuseppe Bernardini, 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate. Il pm della Procura di Monza Flaminio Forieri ha chiesto il giudizio immediato dell’uomo, che si trova agli arresti domiciliari, con le accuse di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere della 26enne italo-brasiliana residente a Biassono che era stata trovata morta lo scorso febbraio in una zona impervia alla periferia di Carate, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

