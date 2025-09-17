Morte devastante contro un camion Lorenzo muore così | aveva lasciato la scuola per aiutare papà
Si chiamava Lorenzo Sale, aveva appena 18 anni ed era originario di Mamoiada. Questa mattina la sua vita si è spezzata in un tragico incidente stradale: il giovane, a bordo della sua moto, si è schiantato contro un furgone fermo a bordo strada. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Una comunità sotto choc. La notizia della morte di Lorenzo si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando l’intera comunità attonita e sconvolta. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social, segno di quanto il ragazzo fosse conosciuto e amato. La tragedia ha colpito tutti, ma in particolare il mondo delle tradizioni popolari locali, di cui Lorenzo era parte attiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
