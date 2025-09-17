ABBONATI A DAYITALIANEWS La dirigente scolastica dell’istituto frequentato dal ragazzo di 15 anni che pochi giorni fa si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano ha fornito una versione diversa rispetto a quella raccontata dai genitori, secondo cui il giovane sarebbe stato vittima di vessazioni scolastiche note e denunciate. La posizione della scuola. “La classe presentava problematiche relazionali, sia tra studenti che nei rapporti con gli adulti – ha spiegato la dirigente – ma non abbiamo mai avuto la percezione di un atteggiamento intenzionale e costante di bullismo nei confronti del ragazzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Morte del 15enne di Santi Cosma, la scuola smentisce la famiglia: "Mai segnalazioni di vessazioni continue"