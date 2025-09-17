Morte Alexei Navalny la vedova rivela | Mio marito è stato avvelenato ora abbiamo le prove
La vedova di Alexei Navalny punta nuovamente il dito contro il Cremlino: il marito sarebbe stato avvelenato e ucciso in una colonia penale siberiana. Navalny, simbolo dell’opposizione a Putin, aveva subito repressioni e avvelenamenti, continuando a denunciare corruzione e difendere i diritti civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
morte - alexei
La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento; Alexei Navalny, la vedova: esami di laboratorio confermano che mio marito è stato avvelenato; Alexei Navalny morto avvelenato: la rivelazione della vedova Julia.
