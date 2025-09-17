Morte Alexei Navalny la rivelazione della vedova | Mio marito è stato avvelenato ora abbiamo le prove

La morte di Alexei Navalny, principale oppositore del governo russo, avvenuta nel 2024 in una colonia penale siberiana, continua a scuotere l’opinione pubblica internazionale. La vedova, Yulia Navalnaya, ha rilanciato pesanti accuse contro il Cremlino, sostenendo che il marito sarebbe stato avvelenato. In un post sui social ha rivelato che, nel febbraio 2024, erano stati raccolti campioni biologici del dissidente, poi trasferiti all’estero e analizzati da laboratori occidentali. “Due laboratori in due Paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato”, ha dichiarato, alimentando i sospetti che la sua morte non sia stata naturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

