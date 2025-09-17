Morte Alexei Navalny la rivelazione della vedova | Mio marito è stato avvelenato ora abbiamo le prove
La morte di Alexei Navalny, principale oppositore del governo russo, avvenuta nel 2024 in una colonia penale siberiana, continua a scuotere l’opinione pubblica internazionale. La vedova, Yulia Navalnaya, ha rilanciato pesanti accuse contro il Cremlino, sostenendo che il marito sarebbe stato avvelenato. In un post sui social ha rivelato che, nel febbraio 2024, erano stati raccolti campioni biologici del dissidente, poi trasferiti all’estero e analizzati da laboratori occidentali. “Due laboratori in due Paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato”, ha dichiarato, alimentando i sospetti che la sua morte non sia stata naturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Morte Alexei Navalny, la vedova rivela: “Mio marito è stato avvelenato, ora abbiamo le prove”
"Abbiamo preso dei campioni biologici". La rivelazione della moglie di Navalny sulla morte dell'attivista - La vedova del leader dell’opposizione russa rivela che test di due laboratori occidentali confermano la presenza di veleno. Lo riporta msn.com
Navalny, la vedova: "Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano" - La vedova chiede che la verità venga divulgata, sottolineando l'importanza del risultato ottenuto ... Come scrive msn.com