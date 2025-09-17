Morta per un insetto a 28 anni choc nel mondo dei famosi Il triste annuncio della mamma

È stata trovata senza vita nel suo letto, la mattina successiva a una visita ospedaliera che sembrava aver escluso ogni rischio. Per la giovane di 28 anni non c’è stato nulla da fare: solo poche ore prima i medici avevano parlato di un malessere legato a una puntura d’insetto, prescrivendo antibiotici e ritenendo non necessario il ricovero. Un epilogo drammatico, che ha lasciato sotto shock familiari e amici. >> “Dovete sapere una cosa”. Mattino Cinque, la confessione di Francesco Vecchi: Federica Panicucci interviene Secondo quanto emerso, la tragedia è avvenuta l’11 settembre 2025 nel suo appartamento di Londra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it