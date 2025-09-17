Morelli | Europa ha suicidato settore automotive con Green Deal

Ferrara, 17 set. (askanews) - "L'Europa ha preso delle decisioni che hanno letteralmente suicidato alcuni settori produttivi fondamentali, primo tra tutti l'automotive" e "il governo italiano è impegnato per rivedere le scelte europee". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, al RemTech Expo di Ferrara. "Ci hanno ficcato in un vicolo cieco - ha spiegato Morelli - perché l'Europa ha preso delle decisioni che sono totalmente contrastanti rispetto alle idee che il governo di centrodestra italiano ha proposto agli italiani e che è stato premiato nelle ultime elezioni politiche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

