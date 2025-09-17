More than kids i bambini di Valerio Berruti in mostra al Palazzo Reale di Milano

: un’indagine artistica sul mondo dell’infanzia che evoca tematiche difficili del nostro presente. La mostra, promossa da Comune di Milano- Cultura è prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia in collaborazione con Piuma e con il sostegno della Fondazione Ferrero. Fruibile fino al 25 novembre 2025, la monografica accoglie le creazioni più monumentali e influenti dell’artista piemontese attraverso l’esposizione di plasticismi di grande formato che suscitano nello spettatore domande, pensieri, emozioni e riflessioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it