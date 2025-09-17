More than kids i bambini di Valerio Berruti in mostra al Palazzo Reale di Milano
: un’indagine artistica sul mondo dell’infanzia che evoca tematiche difficili del nostro presente. La mostra, promossa da Comune di Milano- Cultura è prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia in collaborazione con Piuma e con il sostegno della Fondazione Ferrero. Fruibile fino al 25 novembre 2025, la monografica accoglie le creazioni più monumentali e influenti dell’artista piemontese attraverso l’esposizione di plasticismi di grande formato che suscitano nello spettatore domande, pensieri, emozioni e riflessioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: more - than
At LAAS Lonati, we believe that sports are much more than just physical activity they are discipline, creativity, and personal growth This is why we give our students the opportunity to explore as many sports as possible, helping them develop the skills they - facebook.com Vai su Facebook
Numbers. More than digits, our identity. Ogni numero racconta una storia. La stagione è pronta a iniziare, e noi siamo qui. https://tinyurl.com/yyke45dh #SempreSoloForzArezzo #NellaStessaDirezione #CuoreAmaranto - X Vai su X
“More than kids”, i bambini di Valerio Berruti in mostra al Palazzo Reale di Milano; ‘More than kids’ di Valerio Berruti: la mostra a Milano non è solo un viaggio poetico nell’infanzia; Valerio Berruti. More than kids - Mostra - Milano - Palazzo Reale.
Un giro di giostra per tornare bambini: Valerio Berruti a Palazzo Reale di Milano - Fino al 2 novembre Palazzo Reale a Milano ospita More than kids, la personale dell'artista piemontese Valerio Berruti ... Scrive exibart.com
Tornare bambini è un gioco serio: la poetica di Valerio Berruti in mostra ad Alba - Il titolo, More than kids, riecheggia, parafrasandolo, quello di un famoso libro di Patti Smith (2010), e allude alla dimensione, se non simbolica certo molto più ampia di quello che potrebbe apparire ... Secondo exibart.com