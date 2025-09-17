Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Sono giorni di gran fermento per gli attivisti del Movimento 5 Stelle nel Sannio, è atteso infatti un nuovo significativo evento, giovedì 25 settembre alle ore 12:00 ci sarà, nel cuore di Morcone e più precisamente in via Roma 85, l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Alto Tammaro, segnando una tappa importante nel radicamento e nella partecipazione politica del Movimento sul territorio. All’inaugurazione sarà presente Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati e attualmente candidato alla presidenza della regione Campania, accompagnato dalla coordinatrice provinciale, la ex Senatrice Sabrina Ricciardi e il coordinatore regionale Salvatore Micillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Morcone, arriva Fico: prima tappa nel Sannio per il candidato del centrosinistra