Monza-Sampdoria quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vanno in cerca di riscatto dopo gli ultimi passi falsi. Monza-Sampdoria si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 17.15 presso l’U-power Stadium. MONZA-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli erano partiti abbastanza bene con 4 punti in due partiti, ma poi la sconfitta di Avellino ha rimesso tutto in discussione. La squadra di Bianco è chiamata subito a reagire per non compromettere il cammino verso una immediata risalita in massima serie. Ancora peggio hanno fatto i blucerchiati, reduci da tre sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: monza - sampdoria
De Rossi stimato, ma nessuno lo vuole: sfumano anche Sampdoria e Monza
Sampdoria, per Walker Donati mai in discussione. Potrebbe confermarlo anche in caso di sconfitta a Monza
Sampdoria, lesione al flessore per Pedrola, starà fuori due mesi. Ferrari salterà anche il Monza
Monza-News.it. . All’AC Monza serve una scossa: sabato all’U-Power Stadium arriva la UC Sampdoria, reduce da tre sconfitte consecutive ? Crisi blucerchiata tra difesa fragile, attacco spuntato e contestazioni, ma guai a sottovalutare un avversario feri - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, Donati rimane con fiducia a tempo. Monza bivio decisivo - X Vai su X
SERIE BKT - DESIGNAZIONI 4ª GIORNATA; Monza-Sampdoria, arbitrerà Abisso; Dove vedere Monza-Sampdoria in tv e in streaming.
Monza-Sampdoria, arbitrerà Abisso - Power Stadium direzione affidata al fischietto di Palermo. Si legge su ilsecoloxix.it
Sampdoria, il reparto offensivo non è dei migliori. Ci si affida alla fantasia di Pafundi: ecco cosa filtra sul classe 2006 - Si crede fortemente in Simone Pafundi: le ultime La Sampdoria, allenata da Massimo Donati, è pronta ad affrontare il Monza di Paolo B ... Secondo sampnews24.com