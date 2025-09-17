Monza-Sampdoria quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vanno in cerca di riscatto dopo gli ultimi passi falsi. Monza-Sampdoria si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 17.15 presso l’U-power Stadium. MONZA-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli erano partiti abbastanza bene con 4 punti in due partiti, ma poi la sconfitta di Avellino ha rimesso tutto in discussione. La squadra di Bianco è chiamata subito a reagire per non compromettere il cammino verso una immediata risalita in massima serie. Ancora peggio hanno fatto i blucerchiati, reduci da tre sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

