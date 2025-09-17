Monza doppia manifestazione Pro Palestina | presidio e maxi corteo

Monza scende in piazza due volte per dire stop al genocidio a Gaza. Dopo il presidio, seguito da un corteo per le vie del centro, di ieri sera in città ci si mobilita ancora contro quanto sta avvenendo in Medioriente.Sciopero e presidio della Cgil Il primo appuntamento è per venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it