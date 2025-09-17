Monti Picentini al via la Giornata Ecologica | bambini e volontari protagonisti per l’ambiente

Grande partecipazione alla Giornata Ecologica promossa dal Parco dei Monti Picentini: bambini e volontari insieme per la tutela dell’ambiente. L’iniziativa sarà resa un appuntamento annuale nel segno dell’Agenda 2030.. La Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente all’interno del Parco, promuovendo una giornata ecologica per tutti i Comuni compresi nel territorio dell’Ente, al fine di sostenere un’iniziativa dedicata alla sostenibilità, alla salvaguardia ambientale ed alla valorizzazione della natura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it