Monti Picentini al via la Giornata Ecologica | bambini e volontari protagonisti per l’ambiente
Grande partecipazione alla Giornata Ecologica promossa dal Parco dei Monti Picentini: bambini e volontari insieme per la tutela dell’ambiente. L’iniziativa sarà resa un appuntamento annuale nel segno dell’Agenda 2030.. La Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente all’interno del Parco, promuovendo una giornata ecologica per tutti i Comuni compresi nel territorio dell’Ente, al fine di sostenere un’iniziativa dedicata alla sostenibilità, alla salvaguardia ambientale ed alla valorizzazione della natura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: monti - picentini
Avventura tra i boschi dei Monti Picentini: escursione alla Fiumara di Tannera
Monti Picentini: 86 nuovi selecontrollori per contrastare l’emergenza cinghiali
Cinghiali in aumento in Irpinia, le misure adottate dal Parco dei monti Picentini per contrastare il fenomeno
Laboratorio Ambientale Monti Picentini - facebook.com Vai su Facebook
Campania: Allerta arancione dalle 14:00 di oggi per rischio di intense precipitazioni sulle zone 1, 2, 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Pi - X Vai su X
Tutela dell'ambiente, le iniziative promosse dal Parco regionale dei Monti Picentini; Allerta meteo gialla in Campania lunedì 28 luglio: piogge e temporali tutta la giornata; Maschere, coriandoli e musica: torna il Carnevale Giffonese.