Sassi enormi lanciati dagli spalti del campetto da tennis in Largo Osanna e finiti nei cortili delle abitazioni. È quanto alcuni residenti hanno denunciato al nostro giornale dopo essersi rivolti anche ai Carabinieri della locale stazione. Artefici di questa bravata sarebbero alcuni ragazzini che si divertono a lanciare massi noncuranti di poter danneggiare auto, finestre o, peggio ancora, ferire gravemente persone. "Non ne possiamo più" raccontano i residenti "via Argentina era un luogo tranquillo, si poteva dormire con le porte aperte. C'è un'ondata di maleducazione senza precedenti, i ragazzini non si controllano.

© Tarantinitime.it - Montemesola, lancio di sassi nei cortili delle abitazioni, i residenti: “Sono vandali, rischiamo di farci male”