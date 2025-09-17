Montefredane il sindaco Aquino | Pronti ad ospitare Frezza se sceglie di raccontare le difficoltà della periferia senza violenza
Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio 24, ospite del giornalista Alessandro Milan, per spiegare le motivazioni che hanno portato all’annullamento del concerto del rapper Frezza, previsto per il 27 settembre presso una struttura privata del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montefredane - sindaco
Montefredane, allarme incendi: il sindaco Aquino invita alla pulizia urgente dei fondi agricoli incolti
Montefredane, bomba carta esplode davanti a un bar. Il sindaco: "Un gesto vile e inaccettabile, la comunità non si farà intimidire"
Montefredane, il sindaco scrive al Ministro: "Presenza dello Stato necessaria all’Arcella"
Il sindaco di Montefredane aveva minacciato l’emanazione di un’apposita ordinanza per impedirne lo svolgimento - facebook.com Vai su Facebook
Montefredane, il sindaco Aquino blocca il concerto del rapper Frezza; Emergenza idrica in Irpinia, anno scolastico a rischio. Valditara risponde all'appello di 14 sindaci per salvaguardare l'anno scolastico; Bomba contro un bar, il sindaco: Montefredane non si farà intimorire.
Montefredane, polemiche per il video di Frezza: Aquino fa saltare l’evento del rapper - “Uagliu’ m’arraccumann, ci vediamo il 27 settembre alla Tenuta Ipocrate di Avellino. Come scrive irpinianews.it
Montefredane, il sindaco Aquino blocca il concerto del rapper Frezza segnalato dal parlamentare Borrelli - “Abbiamo deciso di bloccare il concerto del rapper Frezza perché riteniamo che i gesti e i messaggi che porta in scena vadano respinti con decisione. Riporta irpinianews.it