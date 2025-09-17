Montefredane il sindaco Aquino | Pronti ad ospitare Frezza se sceglie di raccontare le difficoltà della periferia senza violenza

Avellinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio 24, ospite del giornalista Alessandro Milan, per spiegare le motivazioni che hanno portato all’annullamento del concerto del rapper Frezza, previsto per il 27 settembre presso una struttura privata del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montefredane - sindaco

Montefredane, allarme incendi: il sindaco Aquino invita alla pulizia urgente dei fondi agricoli incolti

Montefredane, bomba carta esplode davanti a un bar. Il sindaco: "Un gesto vile e inaccettabile, la comunità non si farà intimidire"

Montefredane, il sindaco scrive al Ministro: "Presenza dello Stato necessaria all’Arcella"

Montefredane, il sindaco Aquino blocca il concerto del rapper Frezza; Emergenza idrica in Irpinia, anno scolastico a rischio. Valditara risponde all'appello di 14 sindaci per salvaguardare l'anno scolastico; Bomba contro un bar, il sindaco: Montefredane non si farà intimorire.

montefredane sindaco aquino prontiMontefredane, polemiche per il video di Frezza: Aquino fa saltare l’evento del rapper - “Uagliu’ m’arraccumann, ci vediamo il 27 settembre alla Tenuta Ipocrate di Avellino. Come scrive irpinianews.it

montefredane sindaco aquino prontiMontefredane, il sindaco Aquino blocca il concerto del rapper Frezza segnalato dal parlamentare Borrelli - “Abbiamo deciso di bloccare il concerto del rapper Frezza perché riteniamo che i gesti e i messaggi che porta in scena vadano respinti con decisione. Riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Sindaco Aquino Pronti