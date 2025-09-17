Montecitorio lancia l’offensiva | Bartolozzi indagata? La Procura non può tacere

La maggioranza irrompe nella bufera del caso Almasri con una mossa che sa di sfida aperta: chiarimenti immediati sulla dottoressa Bartolozzi, o il Parlamento busserà alle porte della giustizia con i guanti di ferro. Al termine di una seduta elettrica della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia ha lanciato l’ultimatum: la Procura di Roma deve rispondere a un quesito secco, “se è iscritta nel registro degli indagati, per quale reato e quando è il luogo in cui si è consumato il reato”. Non un capriccio, ma un diritto costituzionale invocato per difendere le mura di Palazzo Chigi da un’indagine che potrebbe sfociare in un conflitto di attribuzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

