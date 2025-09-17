Monte Sant’Angelo 38enne assassinato a colpi di arma da fuoco il sindaco | La mafia è tornata ad uccidere
A dare l'allarme sarebbero stati i parenti della vittima, preoccupati dal fatto che l'uomo non tornava a casa. In corso le indagini per l'individuazione del responsabile o dei responsabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: monte - sant
Cuccioli abbandonati a Monte Sant'Angelo, scatta la denuncia: "Chi sa, parli"
Sant’Egidio del Monte Albino (SA), operazione antidroga con elicottero: sequestrate piantagioni di marijuana
A Monte Sant'Angelo appuntamento con il Raduno dei Suonatori di Tarantella
#Foggia Nella notte un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sul Gargano. Il corpo è stato ritrovato in una zona impervia di Monte Sant’Angelo. Sull’episodio indagano i Carabinieri - X Vai su X
Monte Sant’Angelo Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo https://www.diocesimanfredonia.it/festeggiamenti-in-onore-di-san-michele-arcangelo-2/ - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Monte Sant’Angelo | 38enne crivellato di colpi di arma da fuoco nella sua auto; Monte Sant’Angelo Ucciso in un agguato il fornaio Leonardo Ricucci.