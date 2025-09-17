Mondiali Tokyo 2025 Mattia Furlani vince la medaglia d' oro nel salto in lungo 8.39m argento a Tajay Gayle 8,34m bronzo a Yuhao Shi 8,33m - VIDEO
Il 20enne conquista la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 Il 20enne Mattia Furlani conquista la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 nel salto in lungo. Con il suo salto, l'atleta raggiunge gli 8.39 metri,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
