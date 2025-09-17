Mondiali Tokyo 2025 Furlani da record | medaglia d’oro e primato personale nel salto in lungo
Mattia Furlani vince la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo 2025. Primo oro della spedizione azzurra. Mattia Furlani fa la storia. Nei Mondiali di Tokyo 2025, l’azzurro ottiene la prima medaglia d’oro dell’intera spedizione azzurra per i mondiali asiatici, ottenendo il primato nella sua categoria. L’italiano ottiene inoltre un record personale, riuscendo a stabilire per la prima volta nella sua carriera la misura di 8m e 39cm, permettendogli non solo di migliorare il suo primato, ma anche di festeggiare la medaglia d’oro. Mondiali Tokyo 2025, oro per Furlani nel salto in lungo: la gara. 🔗 Leggi su Sportface.it
