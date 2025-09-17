Mondiali Tokio Furlani oro nel lungo | è il primo per l' Italia Giornata da sogno oggi qualcosa di magico
Mattia Furlani conquista il primo oro dell’Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l’azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale Furlani, 20 anni, aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8.39 e scavalcando il giamaicano Gayle, argento a 8.34, e il cinese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Mattia Furlani oro nel salto in lungo, è Campione del mondo | Risultati Atletica Mondiali Tokyo 2025; Furlani campione del mondo! Il lungo parla italiano dopo 24 anni
Mondiali di atletica, Furlani oro nel salto in lungo - Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo.
Mattia Furlani vince l'oro nel salto in lungo con 8.39 ai Mondiali di Atletica di Tokyo: è il nuovo record italiano - Mattia Furlani aveva già dimostrato di essere uno dei talenti più puri dell'atletica italiana, ai Mondiali indoor di Nanchino 2025, dove ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo con un ...