Mattia Furlani conquista il primo oro dell’Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l’azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale Furlani, 20 anni, aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8.39 e scavalcando il giamaicano Gayle, argento a 8.34, e il cinese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali Tokio, Furlani oro nel lungo: è il primo per l'Italia. "Giornata da sogno, oggi qualcosa di magico"