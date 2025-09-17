Mondiali di Volley Maschile 2025 De Giorgi | Con l’Ucraina non sarà facile ma dovremo essere continui
Manila – E’ stata battuta dal Belgio l’Italia del Volley Maschile ai Mondiali, in svolgimento a Manila, nelle Filippine. Gli Azzurri hanno lottato in campo contro gli avversari che poi hanno avuto la meglio per 3-2 con parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. L’obiettivo degli ottavi di finale ora passa per la gara con l’Ucraina, in programma il 18 settembre. Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte Federvolleyfedervolley.it. GIOVANNI GARGIULO: “Peccato, ci abbiamo provato, eravamo sotto due set a zero, li abbiamo ripresi sul due pari, poi però il tie-break è sempre un terno al lotto, un lancio alla monetina, probabilmente loro sono stati più bravi di noi e probabilmente hanno voluto la vittoria più di noi questa sera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
