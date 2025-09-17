Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar | Voglio il bis iridato Ma ho avuto paura
Roma, 17 settembre 2025 - Tutti contro Tadej Pogacar, o quasi: lo spartito ormai consueto nel ciclismo da qualche anno a questa parte si riproporrà nei Mondiali di Kigali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Le dichiarazioni di Pogacar. Mentre molti dei suoi rivali sono freschi di Vuelta 2025, tra settimane di allenamento sulle spalle e scorie accumulate nelle gambe, per sensazioni miste che soltanto su strada si trasformeranno in realtà, lo sloveno ha vissuto una seconda parte di estate più tranquilla per scelta: dopo il Tour de France 2025, il quarto finito nel suo palmares, Pogacar ha infatti sentito la necessità di tirare il freno e ricaricarsi, mentalmente e fisicamente, dopo aver insolitamente perso il quasi proverbiale sorriso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Diretta Rai Sport Sabato 2 Agosto 2025 Mondiali di Nuoto e Ciclismo La Classica di San Sebastian
Sono 27 gli atleti convocati dall'Italia per i Mondiali di Ciclismo su Strada, che si disputeranno dal 21 al 28 settembre in Ruanda, primo paese a ospitare la competizione in Africa. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2025/09/17/mondiali-ciclismo-vill - X Vai su X
Domani, mercoledì 17 settembre a Roma ore 20:30 presso il Cinema Delle Provincie – in concomitanza con i primi mondiali di ciclismo sul suolo africano che si terranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre- non perdetevi la proiezione del documentario di Andre - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; Ciclismo, il programma del 2025: ora tocca alla Vuelta; Sarà Pogacar vs Evenepoel nella crono dei Mondiali! Roglic dà forfait.
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Segnala sport.sky.it
Mondiali Ciclismo: Ganna 'Pogacar uomo da battere' - "È sempre bello sentire il profumo d'azzurro, ma oggi sono qui per accompagnare Matteo e ovviamente per dare il mio supporto morale ai ragazzi": sono le parole di Filippo Ganna ospite a sorpresa della ... Da msn.com