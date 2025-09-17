Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar | Voglio il bis iridato Ma ho avuto paura

Roma, 17 settembre 2025 - Tutti contro Tadej Pogacar, o quasi: lo spartito ormai consueto nel ciclismo da qualche anno a questa parte si riproporrà nei Mondiali di Kigali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Le dichiarazioni di Pogacar. Mentre molti dei suoi rivali sono freschi di Vuelta 2025, tra settimane di allenamento sulle spalle e scorie accumulate nelle gambe, per sensazioni miste che soltanto su strada si trasformeranno in realtà, lo sloveno ha vissuto una seconda parte di estate più tranquilla per scelta: dopo il Tour de France 2025, il quarto finito nel suo palmares, Pogacar ha infatti sentito la necessità di tirare il freno e ricaricarsi, mentalmente e fisicamente, dopo aver insolitamente perso il quasi proverbiale sorriso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

