Mondiali di Atletica | Mattia Furlani vince l’oro nel salto in lungo

Impresa storica di Mattia Furlani ai Mondiali di Atletica di Tokyo. A vent'anni l'azzurro è il più giovane oro di sempre nel lungo maschile, meglio di Carl Lewis che conquistò il successo a Helsinki nel 1983 a 22 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

#NEWS - Mondiali #atletica: #Furlani #oro nel #saltoinlungo, il primo per l' #Italia a #Tokyo. L'azzurro lo ha conquistato con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale. #MattiaFurlani, 20 anni, aveva già vinto i Mondiali indoor di #Nanchino 2025, ed - X Vai su X

#tokyo2025 MONDIALI ATLETICA - Ecco il programma orario e gli azzurri in gara oggi ? https://correre.it/mondiali-tokyo-azzurra-in-gara-martedi-16-settembre/ - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli; Mattia Furlani oro nel salto in lungo, è Campione del mondo | Risultati Atletica Mondiali Tokyo 2025; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è oro nel salto in lungo - Un salto che vale l'oro.

Mattia Furlani vince l'oro nel salto in lungo con 8.39 ai Mondiali di Atletica di Tokyo: è il nuovo record italiano - Mattia Furlani aveva già dimostrato di essere uno dei talenti più puri dell’atletica italiana, ai Mondiali indoor di Nanchino 2025, dove ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo con un ... Come scrive tg.la7.it

Mondiali di atletica, Furlani oro nel salto in lungo - Roma – Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Riporta ilsecoloxix.it