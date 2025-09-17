Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 e la finale di salto in lungo con Mattia Furlani . Tutto in diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

#Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna https://raiplaysoun - X Vai su X

#tokyo2025 MONDIALI ATLETICA - Ecco il programma orario e gli azzurri in gara oggi ? https://correre.it/mondiali-tokyo-azzurra-in-gara-martedi-16-settembre/ - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di atletica, il programma di oggi: Tortu e Furlani in gara, orari e dove vedere in TV - Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 ... Secondo fanpage.it

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli - I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13- Da msn.com