Mondiali di atletica | Furlani vince l’oro nel salto in lungo Le lacrime dell’azzurro | Un anno magico ma è solo l’inizio
Ce l’ha fatta, Mattia Furlani, a strappare la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo ai mondiali di atletica. Oggi, mercoledì 17 settembre, l’azzurro ha battuto anche il suo primato personale con un volo a 8.39. Ha superato il giamaicano Tajay Gayle, il cinese Shi Yuhao, il cui ultimo salto è stato nullo. Il giovane, classe 2005, si era già fatto notare agli Europei di Roma 2024 e alle Olimpiadi di Parigi dello stesso anno, dove si era accaparrato il bronzo. «Un anno magico». «Non so ancora se è reale, finché non sento l’inno non ci credo. Stasera è successo qualcosa di magico, abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato tutto salto per salto finchè non abbiamo ottenuto questo risultato incredibile», ha dichiarato Furlani. 🔗 Leggi su Open.online
