Mondiali di atletica di Tokyo in tv | italiani in gara 18 settembre
Nella giornata di giovedì 18 settembre, sesta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali #atletica, Furlani oro nel salto in lungo: è il primo per l'Italia - X Vai su X
#Tokyo2025 #MattiaFurlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di #atletica: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8,39 metri, suo primato personale - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è oro nel salto in lungo - Un salto che vale l'oro; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Mondiali di atletica, il programma di oggi: Tortu e Furlani in gara, orari e dove vedere in TV - Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 ... Lo riporta fanpage.it
A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 18 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Riporta oasport.it