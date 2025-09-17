Mondiali di atletica di Tokyo in tv | italiani in gara 18 settembre

Ascoltitv.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 18 settembre, sesta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

mondiali di atletica di tokyo in tv italiani in gara 18 settembre

© Ascoltitv.it - Mondiali di atletica di Tokyo in tv: italiani in gara 18 settembre

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è oro nel salto in lungo - Un salto che vale l'oro; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

mondiali atletica tokyo tvMondiali di atletica, il programma di oggi: Tortu e Furlani in gara, orari e dove vedere in TV - Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 ... Lo riporta fanpage.it

A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 18 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica Tokyo Tv