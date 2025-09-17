Mondiali di Atletica 2025 Simonelli sfiora la finale dei 110 ostacoli | Ci puntavo tanto ho dato il massimo

Tokyo – Tre centesimi solamente, al traguardo, hanno allontanato Lorenzo Simonelli dalla finale iridata dei 110 ostacoli maschili. L’Azzurro ha realizzato il tempo di 13,22 chiudendo quarto la batteria della semifinale. Ai Mondiali di Atletica 2025, l’Italia ha vissuto un’intensa quarta giornata di gare. Lo stesso Simonelli ha detto, a margine della gara, come riporta fidal.it: “Era una finale che potevo raggiungere, ci puntavo tanto, ma gli altri hanno corso più forte. Ho dato il massimo per poterci arrivare e questo un po’ mi tranquillizza perché comunque più di così non potevo fare in una stagione veramente molto complicata”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it