Mondiali di atletica 2025 gli italiani in gara oggi mercoledì 17 settembre | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

I Mondiali 2025 di atletica in corso a Tokyo arrivano al giro di boa: oggi, mercoledì 17 settembre, la quinta giornata della rassegna iridata prevede solamente la sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane. In chiave azzurra, gli occhi sono puntati soprattutto su Mattia Furlani: dopo una qualificazione difficile, il 20enne proverà ad andare a caccia di una medaglia nella finale del salto in lungo. L’Italia ha già collezionato 4 medaglie (due argenti e due bronzi) e sogna di battere il record dei 6 podi di Göteborg 1995, anche se a Tokyo non è ancora arrivato un oro. Oltre a Furlani, ci sono altri due azzurri impegnati in una finale oggi: Roberta Bruni nel salto con l’asta e Federico Riva nei 1500 metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

