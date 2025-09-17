Mondiali di Atletica 2025 Furlani | E’ accaduto qualcosa di magico grazie Italia!

Tokyo, 17 settembre 2025 – Un volo perentorio, veloce e tenace verso la misura di 8,39 e Mattia Furlani ha staccato il pass per il mondo dei Grandi e del sogno più bello: conquistare l’oro iridato ai Mondiali di Atletica. E nella categoria senior, dopo l’oro iridato indoor, l’oro europeo di Roma e il bronzo olimpico di Parigi 2024, l’Azzurro ha scritto la storia. E’ il più giovane atleta tricolore nel salto in lungo a salire sul primo gradino assoluto. Una meraviglia di giornata per lui e per tutta la Nazionale di Atletica Azzurra che festeggia l’oro della leggenda e la quinta medaglia in competizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it