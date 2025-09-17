Mondiali atletica 2025 il medagliere dell’Italia

L’Italia è sesta nel medagliere dei Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Il team azzurro fino ad oggi ha conquistato una medaglia d’oro, due argenti e due bronzi. Mercoledì 17 settembre è arrivato il metallo più prezioso grazie alla straordinaria prestazione di Mattia Furlani nel salto in lungo. L’atleta romano, a soli 20 anni, è diventato così il più giovane campione di sempre in questa specialità e ha registrato il suo record personale raggiungendo gli 8.39 metri. Tutte le medaglie vinte dall’Italia. Le altre medaglie sono state conquistate da Antonella Palmisano, argento nella 35 km di marcia, Nadia Battocletti, argento nei 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

