Mondiali atletica 2025 12 italiani in gara oggi | Dallavalle e Diaz in pista per il salto triplo

Lapresse.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta giornata dei Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Sono 12 gli azzurri chiamati a scendere in pista oggi mercoledì 17 settembre: Andrea Dallavalle, Andy Diaz, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Roberta Bruni, Fausto Desalu, Filippo Tortu, Mattia Furlani, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori, Pietro Riva. Le gare iniziano alle 12.05 (ora italiana) con le qualificazioni del salto triplo maschile e terminano alle 15.20 con la finale dei 1500 metri maschili. Gli azzurri in gara e gli orari. 12.05 Qualificazioni salto triplo maschile – Dallavalle, Diaz. 12.30 Batterie 200 metri femminili – Fontana, Kaddari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mondiali atletica 2025 12 italiani in gara oggi dallavalle e diaz in pista per il salto triplo

© Lapresse.it - Mondiali atletica 2025, 12 italiani in gara oggi: Dallavalle e Diaz in pista per il salto triplo

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica: oggi le finali con Mattia Furlani, Federico Riva e Roberta Bruni - Il programma di mercoledì 17 settembre; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo, Bruni nell'asta. Dopo Furlani; Atletica, il medagliere dei Mondiali di Tokyo.

mondiali atletica 2025 12Mondiali atletica diretta Tokyo, segui oggi Diaz, Furlani e Tortu - In Giappone in gara altri dodici azzurri pronti a stupire tra finali, batterie e qualificazioni: tutti gli aggironamenti ... corrieredellosport.it scrive

Mondiali atletica 2025 oggi, il programma della quinta giornata: gli orari e gli italiani in gara - Dodici gli atleti schierati dall'Italia, Mattia Furlani, in finale nel salto in lungo, il più atteso. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica 2025 12