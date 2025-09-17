Mondiali atletica 2025 12 italiani in gara oggi | Dallavalle e Diaz in pista per il salto triplo
Quinta giornata dei Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Sono 12 gli azzurri chiamati a scendere in pista oggi mercoledì 17 settembre: Andrea Dallavalle, Andy Diaz, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Roberta Bruni, Fausto Desalu, Filippo Tortu, Mattia Furlani, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori, Pietro Riva. Le gare iniziano alle 12.05 (ora italiana) con le qualificazioni del salto triplo maschile e terminano alle 15.20 con la finale dei 1500 metri maschili. Gli azzurri in gara e gli orari. 12.05 Qualificazioni salto triplo maschile – Dallavalle, Diaz. 12.30 Batterie 200 metri femminili – Fontana, Kaddari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
