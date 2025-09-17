la Slovenia di Fabio Soli vince lo spareggio per gli ottavi e spegne i sogni della Germania, piegata 3-1 al termine di una battaglia di nervi e di talento. Decisivo un terzo set infinito, chiuso sul 33-31, che ha spianato la strada ai vicecampioni d’Europa, trascinati da Štern, Mujanovi? e dal capitano Urnaut. Per i tedeschi di Winiarski, guidati invano dai 22 punti di Röhrs, resta l’amaro di un’eliminazione che brucia. La Slovenia, invece, vola con merito tra le migliori sedici e conferma di poter recitare un ruolo da mina vagante. La giornata ha però incoronato anche due potenze già pronte per la seconda fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mondiale volley, sesta giornata: Slovenia avanti, Germania fuori. Polonia e Turchia prime nel girone