Mondiale volley sesta giornata | Slovenia avanti Germania fuori Polonia e Turchia prime nel girone
la Slovenia di Fabio Soli vince lo spareggio per gli ottavi e spegne i sogni della Germania, piegata 3-1 al termine di una battaglia di nervi e di talento. Decisivo un terzo set infinito, chiuso sul 33-31, che ha spianato la strada ai vicecampioni d’Europa, trascinati da Štern, Mujanovi? e dal capitano Urnaut. Per i tedeschi di Winiarski, guidati invano dai 22 punti di Röhrs, resta l’amaro di un’eliminazione che brucia. La Slovenia, invece, vola con merito tra le migliori sedici e conferma di poter recitare un ruolo da mina vagante. La giornata ha però incoronato anche due potenze già pronte per la seconda fase. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il Mondiale di volley maschile 2025 nelle Filippine entra sempre più nel vivo e con la sesta giornata della fase a gironi comincia ad assumere i contorni
Il Mondiale di volley maschile 2025 entra nel vivo e la sesta giornata della fase a gironi segna un punto di svolta: si decidono le posizioni finali dei