Mondiale di atletica sesta giornata | Diaz e Dallavalle puntano al podio Battocletti e Pernici fanno sognare l’Italia
La sesta giornata dei Mondiali di Tokyo si annuncia ancora una volta ricca e piena di speranze per l’atletica azzurra, con tre fronti che accendono le possibilità di medaglia e di piazzamenti di prestigio. Il cuore della serata sarà la finale del triplo maschile, dove l’Italia si presenterà con due protagonisti: Andy Diaz, campione del mondo indoor e atleta da oltre 17,70, e Andrea Dallavalle, già bronzo europeo e autore di qualificazioni convincenti. Entrambi hanno dimostrato di poter ambire al podio in una gara dove non ci sarà l’altro Diaz, spagnolo, campione olimpico, non al meglio della condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
