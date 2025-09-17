Mondiale di atletica sesta giornata | Battocletti e Pernici fanno sognare l’Italia

La sesta giornata dei Mondiali di Tokyo si annuncia ancora una volta ricca e piena di speranze per l’atletica azzurra, con tre fronti che accendono le possibilità di medaglia e di piazzamenti di prestigio. Occhi puntati anche sulla pista, con la semifinale dei 5000 metri femminili che riporta in azione Nadia Battocletti, reduce dall’argento nei 10.000 e pronta a inseguire una storica doppietta. L’azzurra ritroverà avversarie del calibro di Faith Kipyegon e Beatrice Chebet, ma potrà contare sulla brillantezza mostrata nelle ultime uscite e sull’appoggio delle compagne Federica Del Buono e Micol Majori. 🔗 Leggi su Oasport.it

