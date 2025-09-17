Mollato lì davanti a tutti Stefano De Martino cosa è successo con la fidanzata Caroline Tronelli
Tra indiscrezioni, foto e prime polemiche, la favola d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra già scricchiolare. A far emergere i primi segnali di tensione è stato il collegamento a La volta buona con il direttore del settimanale Oggi, che ha svelato in anteprima gli scatti destinati a finire in copertina. Immagini che ritraggono l’ex ballerino e la sua giovane fidanzata in un locale della capitale, intenti in quella che appare come una discussione animata davanti ad altre persone. “Al ristorante con la cena è servita anche una scenata” è il titolo scelto dal magazine per raccontare quella che viene definita come la prima vera lite pubblica della coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
