Molinari Lega | Sanzionare Israele non sarebbe la strada giusta

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) - "Il conflitto nella striscia di Gaza potrebbe terminare se Hamas liberasse gli ostaggi anziché usarli come scudi umani, come hanno cercato di fare la notte scorsa e come del resto stanno facendo con tutta la popolazione civile e se abbandonassero la Striscia. Noi restiamo dell'idea che non sia quella di sanzionare Israele la strada giusta, noi pensiamo che l'Europa dovrebbe essere più risoluta nel chiedere ad Hamas di liberare gli ostaggi. Ricordiamo, tra l'altro, che durante la tregua è stata Hamas, anche in quel caso, a violare gli accordi che c'erano stati". Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

