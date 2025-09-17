Moglie di Bruce Willis | Prima avevo pensato al divorzio

In una scioccante intervista con Oprah Winfrey, Emma Heming Willis ha ammesso di aver pensato una volta di divorziare dal marito, il leggendario attore Bruce Willis. Ora, mentre il leggendario attore di Hollywood combatte contro la demenza frontotemporale, la coppia vive separata: una svolta straziante in una storia d’amore che un tempo sembrava intoccabile. Quando Emma Heming Willis sposò Bruce Willis nel 2009, sembrava l’inizio di un nuovo capitolo di stabilità e gioia per la star di Hollywood. L’attore di Trappola di cristallo, già famoso, ha trovato in Heming Willis una compagna che lo ha aiutato a ritrovare l’equilibrio dopo decenni di vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Newsner.it

