Modena spaccio davanti a un asilo nido | 18enne bloccato dopo la fuga con hashish e cocaina

Un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato a Modena per spaccio dopo aver tentato la fuga e aver gettato la droga vicino a un nido d’infanzia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

modena spaccio davanti asiloModena, spaccio davanti a un asilo nido: 18enne bloccato dopo la fuga con hashish e cocaina - Un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato a Modena per spaccio dopo aver tentato la fuga e aver gettato la droga vicino a un nido d’infanzia. Lo riporta virgilio.it

