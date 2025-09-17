© Notizie.virgilio.it - Modena, spaccio davanti a un asilo nido: 18enne bloccato dopo la fuga con hashish e cocaina

Un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato a Modena per spaccio dopo aver tentato la fuga e aver gettato la droga vicino a un nido d’infanzia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: modena - spaccio

