Mobilità sostenibile 15 comuni lanciano il primo carpooling territoriale bresciano

Bresciatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ridurre il numero di automobili in circolazione, abbattere le emissioni, tagliare i costi di viaggio e costruire una nuova cultura della mobilità sostenibile. Con questi obiettivi giovedì 18 settembre prende ufficialmente avvio "Brescia Carpooling", il progetto sperimentale promosso dal Comune di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: mobilit - sostenibile

