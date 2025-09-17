"Se la moda in questo momento perde universalmente giro d’affari, non solo a Milano, è perché i prezzi sono alti e c’è crisi. Vorrei spiegare una cosa ai milanesi: a livello superficiale, sulle strade, nel Quadrilatero, non ci sono parcheggi, ci sono stalli per il carico-scarico e spazi per i disabili. Ma chi entra e va nei parcheggi sotterranei la multa non la prende". Cosi il sindaco Giuseppe Sala, ai microfoni di Rtl 102.5, commenta le polemiche seguite all’attivazione della Zona a traffico limitato del Quadrilatero della moda. "Non può entrare chi vuole sgasare col Lamborghini o chi si mette in doppia fila e poi va nel negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mobilità, il primo cittadino: "Moda in crisi ovunque. La Ztl non c’entra nulla"