Mobilità il primo cittadino | Moda in crisi ovunque La Ztl non c’entra nulla
"Se la moda in questo momento perde universalmente giro d’affari, non solo a Milano, è perché i prezzi sono alti e c’è crisi. Vorrei spiegare una cosa ai milanesi: a livello superficiale, sulle strade, nel Quadrilatero, non ci sono parcheggi, ci sono stalli per il carico-scarico e spazi per i disabili. Ma chi entra e va nei parcheggi sotterranei la multa non la prende". Cosi il sindaco Giuseppe Sala, ai microfoni di Rtl 102.5, commenta le polemiche seguite all’attivazione della Zona a traffico limitato del Quadrilatero della moda. "Non può entrare chi vuole sgasare col Lamborghini o chi si mette in doppia fila e poi va nel negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mobilit - primo
La CGIL si mobilita contro l’invasione israeliana a Gaza. Il primo appuntamento è previsto il 16 settembre a Roma con un corteo in Piazzale Aldo Moro. L’obiettivo è fermare il genocidio del popolo palestinese, chiedendo la rottura dei rapporti con Israele e l’as - facebook.com Vai su Facebook
Enac lancia la Regional Air Mobility: primo volo Fano Roma Urbe in 50 minuti, pet friendly http://dlvr.it/TN4qmJ #AEREO #enac #RegionalAirMobility #RegionalAirMobilityRAM - X Vai su X
Mobilità, il primo cittadino: "Moda in crisi ovunque. La Ztl non c’entra nulla" - "Se la moda in questo momento perde universalmente giro d’affari, non solo a Milano, è perché i prezzi sono alti e c’è crisi. Si legge su ilgiorno.it