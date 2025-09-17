Mobilità Guigues Renault | Chi prova l' elettrico non torna più indietro
Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Ci sono tre ragioni principali per cui l'Italia è indietro nell'elettrificazione: il costo ancora alto delle auto elettriche, la percezione di poche colonnine di ricarica e soprattutto un fattore psicologico: chi prova un veicolo elettrico non torna più indietro. Le auto elettriche sono comode, silenziose, moderne e affidabili, e grazie alla tecnologia, come il sistema Google integrato, gli utenti sanno sempre dove ricaricare in sicurezza lungo il percorso”. Così Sébastien Guigues, Ceo Renault Italia, durante il 'taglio del nastro' della nuova flotta destinata al Car Sharing elettrico presso il Campus Luiss a Roma, iniziativa in collaborazione con Acea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
