Mistero in città | ignoti danno alle fiamme la vettura di un operaio mentre si trova al lavoro

LECCE – Danno alle fiamme l’auto di un operaio sul luogo di lavoro e fuggono: ricercati. L’ennesimo incendio, di chiara matrice dolosa, si è verificato nella mattinata di oggi alla periferia cittadina, in via San Cesario di Lecce, nel parcheggio della ditta Deghi.Intorno alle 7 e mezzo, infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it