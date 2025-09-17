Mistero in città | ignoti danno alle fiamme la vettura di un operaio mentre si trova al lavoro

Lecceprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Danno alle fiamme l’auto di un operaio sul luogo di lavoro e fuggono: ricercati. L’ennesimo incendio, di chiara matrice dolosa, si è verificato nella mattinata di oggi alla periferia cittadina, in via San Cesario di Lecce, nel parcheggio della ditta Deghi.Intorno alle 7 e mezzo, infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

